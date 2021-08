Misbruikt u wel eens kinderen? Of weet u dat niet zeker? Vreest niet. Binnenkort zal het u duidelijk worden. Apple gaat namelijk al uw iCloud-foto’s checken op kindermisbruik en in geval u niet onschuldig uw kindjes billetjes aan het deppen was, wordt de politie op u afgestuurd. De dystopische toekomst komt harder op ons af, dan een zwangere man emoji bevalt van een transgender baby smiley face.

En dat gaat niet veranderen, want de leiders die we nu hebben worden alleen maar populairder. Rutte gaat nooit meer weg. Halsema gaat nooit meer weg. De regel is even simpel als duidelijk: wie leider is tijdens de crisis wordt populairder, ongeacht het gepruts. Tenzij u Hugo de Jonge meerekent. Maar dat doet niemand meer en misschien klopt het zelfs voor Hugo de Jonge en hebben we een hekel aan hem vanwege zijn narcistische bakkes ondanks het feit dat hij prutst in crisistijd.

Over prutsen gesproken: we weten inderdaad niet met zekerheid waar de D in D-day voor staat, mevrouw Van der Plas. We zeggen het niet graag, maar Van Rossem (Maarten van TV, niet die van hierzo) had gelijk. En als u niet weet waar dat laatste op slaat en u heeft het komende uur niets beters te doen, dan staat hierboven hét filmpje voor u. Dat geldt trouwens ook als u wel weet waar het op slaat en ook als u wel wat beters te doen hebt. Dan maakt u maar tijd, godverdomme!

Beer Pong, Olympische Editie

Macron Borstle du Plé bij coronademonstraties

OH OH! VROLIJKE! VAKANTIEVIDEO'S! UIT! CHERSO!

Vakantievlog 2021: 23 minuten in selfiestand

We did this to ourselves

Die laatste plaat is overigens te koop.