Vrij dirty. Zo kunnen we deze tweet van mevr. Anne-Marie de Jong ('een betrokken meedenkster') wel noemen. De insinuatie dat Caroline van der Plas (Triple B) politiek zou bedrijven over de rug van haar dode man. U weet wellicht, Jan overleed in 2019 aan alvleesklierkanker. "'Caroline, je moet wel rouwen', zeggen mensen, maar geloof mij maar dat ik dat doe. Het gemis is er altijd, elke dag." En dan komt zo'n Truus van PostNL je terechtwijzen dat je 'leunt op leed' door het overlijden van je geliefde te gebruiken voor politieke activiteiten. Nu zien we wel dat Anne-Marie de Jong gewoon een schijthekel heeft aan Lientje, of misschien is het wel jaloezie, maar dit is wel erg matig. En zo ziet u maar weer: sommige politici hebben gewoon gevoel!