De hele discussie hangt om de vraag of niet-gevaccineerden een grotere kans hebben om iemand anders te besmetten dan gevaccineerden. Onderzoeken lijken inderdaad steeds in die richting te wijzen, en nee die conclusie kan je niet trekken uit de percentages positieve tests van gevaccineerden versus niet-gevaccineerden (die percentages, vaak zelfde orde grootte, worden vaak als 'bewijs' opgevoerd dat vaccineren niet helpt). Voor iedereen hier die een mening over dit onderwerp heeft hoeft dat hopelijk niet uitgelegd te worden, dat zou een beetje sneu zijn...

Maar goed, als je dan toch tot de conclusie zou komen dat niet-gevaccineerden een extra gezondheidsrisico voor anderen opleveren, dan is de volgende stap of je daar sociale maatregelen op mag nemen. Dan is het naar mijn mening zinvol om even terug te kijken naar de rokers-discussie, daar is de boel namelijk al geregeld: roken mag, maar je blijft standaard uit de buurt van niet-rokers (openbare gebouwen, horeca, werk, etc...), dat is een wettelijk opgelegde regel. Iedereen vindt dat prima en logisch terwijl het ook een sociale inperking is, al is die niet zo zwaar als de maatregelen die nu voor COVID worden aangekondigd (verschil tussen ergens iets niet mogen doen, en ergens niet mogen zijn).

Daarop voortbordurend zou ik zelf sociale maatregelen voor niet-gevaccineerden zelfs urgenter vinden dan in het geval van roken. Immers: als iemand naast me een sigaret opsteekt kan ik er voor kiezen, hoe krom ook, om zelf te vertrekken om mijn gezondheid te beschermen. Maar bij COVID kan je niet zien of iemand een extra gezondheidsrisico voor je oplevert en krijg je dus niet de keuze om jezelf te beschermen.

Bovenstaande niet om de nazi uit te hangen, maar meer als "denk er eens over en laat het bezinken...".