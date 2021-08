Het buitengebied van Nieuwleusen is, zoals zo veel tot voor kort mooie natuurgebieden, verneukt. Landschapsvervuiling. Door er 200 meter hoge windmolens neer te pleuren, bedankt GroenLinks. Wat het in Nieuwleusen extra sip maakt, is dat die vieze dingen helemaal niet draaien. "De elektronica is blijkbaar zo ingewikkeld dat het de bouwer niet lukt de laatste draadjes aan elkaar te verbinden. ''Hoe kan dat nu', horen we steeds vaker'." Ja hoe kan dat nu hoe kan dat nu. In Nederland zitten we met onze reet zo diep in de kont van de windmolenlobby, dat we totaal geen rekening meer houden met eventuele problemen of negatieve effecten. Die dingen moeten en zullen er gewoon komen, basta, en of ze überhaupt draaien maakt dan ook geen zak meer uit. Ondertussen vragen de inwoners zich of wanneer die dingen gaan draaien. Nou lui, geniet er nog maar van, want straks kampt iedereen met stress, hartziekten, vaatziekten, slaapstoornissen, aderverkalking, hartinfarcten, herseninfarcten, oorsuizen, hoofdpijnklachten, misselijkheid, slaapproblemen, hartritmestoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.