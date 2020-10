Elke moderne windmolen is een millieudelict op zichzelf. Net als een zonnepaneel. Duurzaamheid is tegenwoordig net zo een uitgemolken nepterm als inclusiviteit, diversiteit of racisme.

Zit me sinds kort af te vragen hoe het eigenlijk zit met ledlampen, deze week een paar van die dingen gekocht bij ikea (gedwongen door de huidige stroomprijzen want het licht van led is niet prettig, ze zijn duur in aanschaf en schijnbaar ook nog minder gezond dan licht van een gloeidraad). Het viel me op dat ze uit veel onderdelen bestaan, zelfs een printplaatje met chips, meerdere diodes etc. Lijkt me een bewerkelijk product om te maken t.o.v. onze

"oude" lichtbronnen. Die zijn van wat glas, wat metaal, soms wat keramiek in de voet en een snufje gas. Ook makkelijk recyclebaar.

Zitten we hier niet op hetzelfde spoor als elektrische auto's? Goed voor je portemonnee gemaakt door wensdenkers? De vervuiling vindt in het land van productie plaats dus dat telt in Nederland niet mee?