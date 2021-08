Uit de weg Churandy Martina, er is een nieuwe sheriff in de stad!!! Liemarvin Bonevacia is onze nieuwe knuffelatletieker en ook hij is BLIJ. Allemaal dankzij het mooiste en spontaanste interview van de Olympische Spelen, een nog mooierder moment alsdan de bromance van die Italiaan en die Qatarees die gisterenavond nog bij elkaar in bed zijn gekropen. ONZE kampioen Liemarvin plaatste zich met een Nederlands record voor de finale van de 400 meter: de bazenafstand van bazen, van Michael Johnson, van Jeremy Wariner, van LaShawn Merritt, en dus was daar de vreugde. Niet kapotmediagetraind zoals al die stomme voetballers. Liemarvin is een inspiratiebron voor alle kinderen en Liemarvin bedankt zelfs de NOS. Want zonder de NOS is hij geen Liemarvin!

HARDRENUPDATE: Sifan Hassan oppermachtig op 5.000 meter en pakt goud!

