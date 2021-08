Communistische ideetjes en proefballonnetjes de laatste jaren vanuit onze regering.. gepropageerd door de NOS

Wat willen ze nu eigenlijk? Dat het een gaaf land blijft of dat straks de boel ploft? Want dat gaat gebeuren als je mensen in t nauw drijft: boeren moeten weg, geen huizen kunnen bijbouwen, verplichte transities naar andere energie en vervoer, meer meer meer immigranten (en dus meer belasting en criminaliteit en cultuur clashes) en criminaliteit niet tot de wortel aanpakken.

De eerste die de lul zijn met dit soort prop maar bij elkaar ideetjes zijn de laagverdieners, daarna middenklasse en dus niet de toplaag zoals onze BN-ers in hun ivoren torens op eenzame hoogte.

Overbevolking is het woord wat men blijkbaar niet durft te noemen. Je kan blijven bouwen hoor maar ook dat is dweilen met de kraan open.

Want dat hele westerse duurzaam verhaal is soms duurzamer maar nog steeds belastend voor milieu en omgeving. Ook al zou je naar volledig duurzaam gaan en niet dat fake duurzaam wat wij hier in de westerse wereld hanteren. Dan nog kan je problemen krijgen door overbevolking. Want ook het westerse duurzaam spreekt te hard uitputbare bronnen aan.

Stel dat we duurzaam zouden leven zoals de stammen in de jungle, met enkele 100-en maar de stammen dusdanig groot worden richting 1 miljoen mensen, dan zouden dieren en natuur ook minder ruimte krijgen. Dan zouden we ook teveel consumeren binnen te weinig tijd.

Dus op naar kleine gezinnen en stop maar even met immigratie. Laat de mensen hun land maar een gaaf land worden en laat ze ook es kiezen voor kleine gezinnen. Zo gaan we elkaar niet in de weg zitten en is er genoeg voer en onderdak voor iedereen. Scheelt oorlog en onvrede.