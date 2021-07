En toch tekenen we protest aan. Want wij de mannen hebben al zo weinig. Vrouwen runnen het militair-industrieel-complex al. De CEO's van Amerika's vijf grootste defence contractors - Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics en de gewapende tak van Boeing - zijn ALLE VIJF VROUWEN. Weet u waarom onze onderstaande plaat uit 2017 viral ging? Door VROUWEN. Maar de geest is uit de fles.

"But speculation in Brussels and other allied capitals is already rampant, with some officials, diplomats and analysts saying that after 72 years it’s high time for the alliance to appoint its first woman to the top civilian job. Others say that given the continuing face-off with Russia, selecting an Eastern European would send an important signal to Moscow. Put those two imperatives together and three names quickly shoot to the top of the list of prospective candidates: former presidents Kolinda Grabar-Kitarović of Croatia and Dalia Grybauskaitė of Lithuania; and current Estonian President Kersti Kaljulaid."

Feminisme en Rusland-is-de-grootste-bedreiging in een. De uitkomst staat vast. Nou, van harte!

2017 maar had waar kunnen zijn!