NRC-icoon en Totale Gek Micha Kat, d e b e ste correspondent Kinderporno die we nooit hebben gehad, was de laatste m aanden weer eens flink verdwaald in de stoffige spelonken van z'n eigen gezond verstand. We laten dat tegenwoordig m aar gaan, want de katten m i auwe n en de k aravaan trekt verder. Dit is dan wel weer geinig: de m an die n oo it op het punt staat een pedo-satanist i sch netw e rk te onthul l en is opgepakt in Noord-Ierland, wegens bedreigingen en flagrante fantasie. Met het risico dat wij in het betre u rde brein van Dr. Kat straks ook gelinkt worden aan rituele kindermoorden in Bodegraven: hij heeft geen straf nodig, maar HU L P.

UPDATE: Micha Kat onder voorwaarden vrijgelaten en PLOTS LIGT HET HALVE INTERNET ERUIT. Toeval?



Deze fluitketel loopt nog wel rond