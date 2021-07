Het is mij onbekend waarom onze noorderburen trots zijn op die bleke, smakeloze, bloemige rommel die bovendien vol zit met vergif omdat bintjes al lang niet meer zo resistent zijn. Idem dito voor eigenheimers, wééral zo'n bloemige rommel. Maken jullie nog iets anders dan stamppot eigenlijk?

Bintjes worden helaas ook in Vlaanderen nog veel te vaak geteeld. Terwijl er zoveel betere, moderne variëteiten zijn. Het probleem zit hem in de relatief arme gronden van de Lage Landen. En mest/kunstmest is duur. Dus doen ze maar verder met die bintjes want dan houden ze net iets meer over.