Hallo mensen, of u bij uw terrasbiertje of tijdens het turen uit het ambtenarenraam even wilt uitkijken naar deze Kawasaki Z1000. Is van een trouwe, groengekleurde verdediger van de Nederlandse staat. Zichzelf cadeau gedaan van zijn zuurverdiende uitzendingscentjes en tussen 14 juli 07:00 uur en 16 juli 07:00 uur in Dordrecht (omgeving Beekmanstraat) gegapt door een stel werkschuwe onverlaten terwijl de eigenaar op oefening aan het afzien was voor de natie. "Vermoedelijk staat het al in onderdelen in een webshopshowroom in oostblokkie maar het kan net zo goed zijn dat een onverlaat er gewoon op rond kachelt, je weet het niet...", aldus de bezorgde mailer. Dus ziet u dit zwarte racemonster uit 2019 met Akrapovič brulbalk en kenteken 43-ML-RR, laat het dan even weten. Dan doen we ook eens iets terug.