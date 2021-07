Mocht u zich nog afvragen waarom uw zorgpremie elk jaar stijgt, dan stellen we u graag even voor aan de Italiaanse medicijnfabrikant Leadiant. Die nam in 2008 een op CDCA gebaseerd middel over van een andere fabrikant. Een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX en dat destijds 46 euro per honderd capsules kostte. En wat er toen gebeurde verbaast helaas helemaal niemand meer. In 2009 steeg de prijs naar 885 euro, in 2014 naar 3.103 euro en nadat de fabrikant in 2017 het recht verwierf om als enige een op CDCA gebaseerd middel op de Europese markt te brengen knalde de prijs naar 14.000 euro. Dat kwam uit op 153.000 euro per patiënt per jaar. En de zorgverzekeraars moesten dit wel vergoeden, want alternatieven waren er niet. Inmiddels weet het Amsterdamse UMC het middel in de eigen apotheek vele malen goedkoper te bereiden, maar aangezien Leadiant jarenlang zijn zakken volSywerte, deelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) alsnog een boete van ruim 19,5 miljoen euro uit. Ongetwijfeld goed voor een flinke deuk in de bonussen van deze geldwolven, maar helaas staat niets deze Italiaanse oplichters in de weg om hetzelfde trucje bij een ander medicijn gewoon nogmaals te proberen. Want als dergelijke zwendelaars eenmaal aan zulke winstmarges hebben geroken, raken ze al snel verslaafd. Was daar maar een medicijn tegen.