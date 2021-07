Gorgelyogurt uit de schappen! Nee, maar even. "Sperma is al jaren schaars in Nederland, maar door de coronacrisis is het tekort nog verder opgelopen. Het kan soms wel twee tot drie jaar duren voor je aan de beurt bent". Wij wachten ook al jaren op een beurt maar dit is dus niet grappig. Want door corona zaten alle hengsten met hun lul in de lockdown en konden dus niet naar de plaatselijke afroom-kabines om uit hun pier te snikken. En het probleem van vrouwen die al drie jaar op donorzaad wachten, is dat ze liever geen drie jaar wachten. Kortom, dit topic is een OPROEP AAN ALLE STIEREN VAN NEDERLAND. Meld u aan, want een ropje maken kent meer dan 1 winnaar.

Al is dit wel even het vernoemen waard: "De mannen krijgen ook een uitgebreid psychologisch onderzoek voordat ze mogen doneren aan de spermabank. (...) Zestig tot tachtig procent van het sperma is niet geschikt, zegt gyneacoloog Monique Mochtar. "Het kan niet tegen het vriezen en ontdooien. Maar een klein percentage mannen heeft geschikt sperma voor donatie."" Kortom, het is niet voor iedereen weggelegd, en als u wel genetisch geschikt bevonden wordt, wordt er mogelijk ineens een groter beroep op u gedaan dan u lief was. "Heeft een kliniek een geschikte donor gevonden, dan wil je het liefst sperma verzamelen voor twaalf gezinnen. "Dit betekent dat de man misschien wel drie jaar lang een of twee keer per week moet doneren. Hier krijgen ze niks voor terug, behalve een reiskostenvergoeding." Hard, maar belangrijk werk.

