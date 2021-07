op zo'n regenachtige dag, met enkel treurnis op de treurbuis, heerlijk historische docu's zitten kijken. En aangezien ik de gehele menselijke geschiedenis al zo'n beetje aan me voorbij heb zien komen bekijk ik tegenwoordig graag de alternatieve geluiden. En ditmaal stuitte ik op een best goed geproduceerde docu-drama over het gerucht dat Hitler naar Argentinië was gevlucht. Met een paar verwijzingen naar ons aller wijlen Prins Bernhard (en de KLM), die er wel eens op bezoek ging en zo. (10:50)

Zou je bijna af vragen of de familie van Maxima er nog ergens in verwikkeld zit? Wel heel toevallig dat ze net daar vandaan komt.

Of het waar is, geen idee, maar sowieso een boeiende film.

Grey Wolf-the escape of Adolf Hitler.

youtu.be/LXuKk0tHtnY