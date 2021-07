Code rood heeft Limburg vannacht verlaten en wat achterbleef was een hoop nattigheid. In de regio Valkenburg viel 150 tot lokaal 200 millimeter neerslag en dat hebben ze geweten ook. Evacuaties, stroomuitval, ondergelopen kelders, rivierachtige straten, dichte snelwegen en gestremd treinverkeer teisteren de provincie. Toch is het Nederlandse Limburg een droge woestijn in vergelijking met sommige gebieden net over de grens. In het Duitse plaatsje Schuld zijn zes huizen ingestort en worden zo'n dertig mensen vermist en in de regio Ahrweiler in de Eifel zijn zeker vier doden gevallen en worden zo'n zestig mensen vermist. Een 22-jarige man in het Belgische Eupen nomineert zich voor een Darwin Award, want hij sprong met een zwemband in het snelstromende water, werd meegesleurd en overleed. Voor de rest veel meldingen van overstroomde straten, mensen die vastzitten op daken, meegesleurde auto's en meer van dergelijke 1953-achtige situaties. De ergste regen is nu achter de rug, maar het duurt nog wel even voordat iedereen weer droge voeten heeft.

UPDATE: De waterstanden blijven voorlopig stijgen en bereiken morgenavond hoogtepunt.

UPDATE: Voedseltekorten dreigen in Valkenburg! Kannibalisme ligt op de loer...

UPDATE: Dodental in Duitsland stijgt naar 11, en in België naar 2.

UPDATE: Ook de A2 gaat dicht.

Wel makkelijk vissen

Duitse drijfauto's

Compacte caravan

Dal in Ahrweiler volgelopen als een badkuip

Noodsirenes in Wuppertal

Wijlre voor en na