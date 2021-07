De 20 plusser die zijn schrijnend in het woningbouw probleem. Jongeren voorrangwoningen met een contractduur van 5 jaar en behoud van je inschrijving. Klinkt mooier dan het is. Vaak zijn het kleine oude appartementen of een studiowoning. Tot 23 jaar. Dan moet je dus als je 28 bent de woning weer uit en zelf opzoek naar een andere woning in die 5 jaar. Waarom kunnen 22 a 23 jarigen en ouder niet gewoon een 2 a 3 kamer appartement krijgen voor onbepaalde tijd? Zij zijn in onze regio alkmaar e.o. de dupe van alweer nieuwe doorstroomregels. En urgenten.. de nummer 1 zijn natuurlijk de statushouders.. maar die nemen geen kleine woning.. die gaan de grotere woningen in en krijgen. Want urgent.. en zo slobt de wachtlijst nog veel meer jaren wachten op. Van grote naar kleine woning krijgen ook voorrang op de mooiere apartementen.. raad eens wie dan weer die grote woningen krijgen? Dan huisvesting en zorg indicaties.. voorrang.. dan de mensen die weer vanuit de ggz e.d. de maatschappij in moeten.. voorrang.. dan de vrouwen uit de blijf van mijn lijf huizen.. voorrang.. en in die huizen word vaak enorm gefraudeerd door vrouwen.. ze krijgen een huis een uitkering en als ze eenmaal het huis hebben en hun uitkering.. nemen ze gewoon hun vent weer terug.. hoe makkelijk is het gemaakt? Niet allemaal natuurlijk maar een groot deel speelt het wel zo.. en wie zijn de kinderen van de rekenking? Vooral de 20 tot 30 plussers.. die noodgedwongen thuis moeten blijven wonen of in een veels te duur kamertje gaan zitten.. ouders die toeslagen kwijt raken omdat hun werkende 20 plus kind nog thuis woont.. het is gewoon te achterlijk voor woorden.. waar id de tijd dat je rond je 21e je eigen huis kon krijgen?