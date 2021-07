Sorry mensen, een niet zo leuke mededeling: we gaan er alsnog aan (allemaal!). Door het Covid-19-virus, ondanks vaccinatie. Reden: wéér een nieuwe virusvariant. De PERUAANSE* variant, maar dat is racistisch en kwetsend voor panfluitspelers daarom heet het 'Lambda-variant'. Deze variant is superduper besmettelijk, superduper dodelijk en heeft schijt aan het vaccin. Hahaha, wie had dat verwacht, dat hele vaccinatiecircus alsnog zinloos. Zucht. Kijk maar, staat in New York Post, een betrouwbaar genuanceerd kwaliteitsblad. Maar omdat één bron geen bron is doen we er ook nog eens keihard bewijs van Fox News bij, ook een betrouwbaar kwaliteitsmedium waar ze nooit paniekzaaien. Kers ---> appelmoes: deze tweet van iemand met 'Harvard' achter zijn naam. Ontkennen is zinloos, dus RIVM zal wel gaan ontkennen. Hoe lang we nog hebben weten we niet. Wat we wel weten is dat we de komende dagen weken maanden jaren dagelijks Ab Osterhaus, Gompie, die kale, Marion Li Ping Koopmans, Bertje Niesters en Wouter de Winther (veel Wouter de Winther) op de nationaalTV gaan zien. Daar zit geheime complotagenda achter want 'ze' hopen dat iedereen uit wanhoop zelfmoord pleegt wegens teveel aan imbeciele babbelaars in imbeciele babbelprogramma's. Terecht. Een pandemie is tot daar aan toe, maar elke dag dezelfde babyboomers die zeggen 'expert' te zijn en steeds precies niets zeker weten daar zouden de Verenigde Naties eens iets tegen moeten doen. Liefst met napalm. Trouwens, een land met zoveel imbeciele televisieprogramma's moet niet gek opkijken als op een dag een Horrorvirus Des Doods aanklopt om schoon schip te maken. Darwin FTW. Silver lining: vanavond is er EK-voetbal, Italië tegen Spanje. Wij zijn voor Spanje. Topland, Spanje. Zouden we ongezien gaan wonen. *In elleboog niest* "Jezus Bertje wat een zinloos kudttopic". Ja, hee, begin dan zelf een opiniewebsite als je het zo goed weet! Eat my dick, geef geld.

Hee kijk, een Peruaan!