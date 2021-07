Triest tot-en-met. Ongeschoren natnek met die Argentijnse juntatante in een tafelkleed dat ze bij de eerste de beste ijscobar vol heeft lopen spuiten met o.a. smurfentopping, chocotopping en mango/passietopping. Het was druk bij de ijsboer, Hugo ging met z'n punters in de discodip staan, God belone de fotoplatenmaker voor het niet beeld brengen, maar u kan het zich zeker voor de geest halen. Trouwens, op Urk hebben we een snackbar met de naam Maxima Snack, en hoe meer ik er op let, hoe meer ik zeg: een vethut met visie. Het ontzag van de Duitsers spreekt boekdelen, het meest schots en scheve erehaagje is bij de reservisten uit de slaapzaal getrokken. Een beetje koning had de troepen laten hergroeperen van groot naar klein, of van klein naar groot, of beter gezegd, had rechtsomkeert gemaakt om terug te vliegen naar Volkel om wat grote bommen onder te binden. Nee, dan Willem de zoveelste, stoethaspelen met een paraplu, een gekroonde kluns met in zijn borstzakje diagonaal uitstekend een papiertje met notities. Als die ouwe bierdrinker niet oplet gaat ie Biden achterna. En dan dat schuin in de lucht kijken. Is daar wat te zien? Nee, helemaal niets, gewoon een grauwe lucht. Kijken naar niets. Staren in het luchtledige. Het leeft, ontvangt uw en mijn geld, en daar is alles mee gezegd.