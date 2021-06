“Hi, koning!” De Haagse Marktweg was donderdag een parade van hoogwaardigheidsbekleders. De mooiste oranjestraat van Nederland ontving eerst Geert Wilders, toen kwam burgemeester Van Zanen en in diens kielzog deed ene Willem Alexander ook een verrassingsbezoek. Dan kunnen we allemaal snedige zinnetjes optikken over hoe het Koninklijk Huis na een 2020 vol debacles met bikinifoto’s, dure speedboten en dom getimede vakanties in 2021 een charmeoffensief heeft ingezet door de oudste dochter haar zakgeld in te laten leveren, te dansen in stadions en nu ook nog door een Haagse volkswijk te banjeren. Maar dat doen we niet, want dit zijn simpelweg ontzettend gezellige beelden van Onze Sport Minnende Majesteit tussen de smeerolie van onze samenleving. En we zien dat hij - net als Rutte ooit wilde - het OMT omzeilt, want de anderhalve meter is volledig uit het paleisraam geworpen. Drie hoeraatjes voor Koning Juichcape!