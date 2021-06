Er is echter geen sprake van een patiënt, noch van een ernstig nadeel.

Er zijn welgeteld 3 mensen onder de 19 overleden aan covid, onduidelijk of dit gaat om onderliggend lijden, maar het is vrij safe om te stellen dat als er geen sprake is van onderliggend lijden, er geen gronde is om de ouderlijke toestemming te omzeilen(en als er wel sprake is van onderliggend lijden om Jeugdzorg in te schakelen).

Wordt een clusterfuck van een rechtszaak als er complicaties optreden na vaccinatie zonder ouderlijke toestemming, wie is dan verantwoordelijk? Wie gaat die zorg betalen? etc. etc.