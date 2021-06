Laten we deze nacht beleven in totale extase en eindigen in een hedonistische dampende orgie . Feesten & beesten. Ga volledig naar de klote! Zorg ervoor dat u er geen actieve herinnering meer aan heeft. Trainspotting is een goed voorbeeld, maar probeer de scène met de baby over te slaan. Haal het maximale eruit, want ik ben niet overtuigd dat dit lang gaat duren.

Hugo de Jonge was nog niet klaar met zijn autofellatio over de nieuwe Europese Corona-app, toen omroep Powned onthulde dat deze oplossing zo lek is als een mandje. Vergeet stempels namaken in het gele boekje, of andermans coronavaccinatiebewijs onder de kleurenkopiemachine leggen, screenshotje delen via sociale media gaat veel sneller!

Een kroeg gaat na anderhalf jaar ellende echt niet controleren of een QR-code gekopieerd is, die probeert zijn zaak te redden. Een screenshotje van een ander werkt beter dan de incomplete, overbelaste app zelf. De QR-code scanner controleert niet hoe vaak een QR-code per minuut getoond wordt of waar die getoond wordt. Privacy first! Een shotje voor een shotje!

Binnen Amsterdam is de delta-variant in twee weken van 7% naar 40% gegaan. De meeste varianten zakten dankzij vaccinatie naar enkele procenten, maar deze nieuwkomer niet. De daling die we vorig jaar hebben gehad dankzij mooi weer, ventilatie en elkaar buiten ontmoeten, zien we nu niet. Tel je alle varianten blind bij elkaar op zie je nog een daling, maar stille wateren hebben diepe gronden.

Toplanden qua vaccinatie zijn Canada, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Vorige week meldde ik al dat Britse positieve testen dankzij de Indische delta-variant in de lift zaten, deze week met 47,9%. Het gaat midden in deze droge, hete zomer ontzettend hard. Britse ziekenhuisbezetting liep in juni op van 900 naar ruim 1500. Britse gebruik van beademingsapparatuur is in juni verdubbeld.

Aan deze meer gedetailleerde cijfers is goed te zien dat vaccinatie zin heeft. De meeste mensen buiten het ziekenhuis zijn gevaccineerd, de meeste patiënten & doden ongevaccineerd. De ongevaccineerden zijn zwaar oververtegenwoordigd. Het is helaas geen zaligmakend systeem. Zelfs twee weken na de tweede prik zijn er uitzonderingen die ernstig ziek worden of zelfs doodgaan.

Binnen Israël zijn de helft van de nieuwe besmettingen bij volledige gevaccineerde patiënten dankzij de delta-variant. Gevaccineerde patiënten worden minder ziek ten opzichte van ongevaccineerden. De delta-variant lijkt zich weinig aan te trekken van immuniteit dankzij een eerdere corona infectie met een oudere variant. We kunnen niet vertrouwen op natuurlijke immuniteit.

De huidige corona-app geeft een groen vinkje als u corona heeft doorgemaakt OF gevaccineerd bent OF getest bent. Het zal mij niet verbazen als het en-en wordt. Dat een vaccinatie EN een testje nodig is voordat je naar binnen mag. Het is maar een simpele software-update.

Binnen het afgelopen anderhalf jaar is elke maand wel een nieuwe variant opgedoken. Dat is makkelijk en objectief vast te stellen door steeds de genetische code van het virus uit te lezen, zoals Nextstrain doet. Hieraan kan je precies zien per land of regio welke variant onder controle is, en welke vrij spel heeft. Het is wiskunde dat alleen besmettelijkere varianten kunnen doorbreken.

Dat dit op deze manier fout gaat, is volledig voorspelbaar, en is voorspeld. Regeren is vooruitzien, dus het wordt tijd genoeg onderzoeks- en productiecapaciteit te organiseren voor een tweede vaccinatiecampagne. Dit gaat rustig een jaarlijks feestje worden. De delta-variant is besmettelijker, wat een minimale vaccinatiegraad van 80% oplevert om het virus te laten verdwijnen.

Samantha Ollongren, in de Hema

Wil je minder nieuwe varianten, moet je wereldwijd vaccineren. Binnen Afrika is pas een procent gevaccineerd, hun nieuwe varianten bestaan deels al, maar er zijn genoeg mensen en tijd nieuwere te maken. Alleen de eigen bevolking vaccineren is een denkfout waar de WHO tegen waarschuwt.

Toen een paar terroristen de VS aanvielen en 2996 doden veroorzaakten was er 6,4 biljoen beschikbaar om de strijd in derdewereldlanden uit te vechten. Nu er 603.525 Amerikanen stierven aan een virus zie ik niet dezelfde ambitie de vijand op iedere hoek van deze aardbol uit te roeien. Beetje vreemd, want nu weet je wel zeker dat het zin heeft.

Verplicht naar school schept een bijzondere verantwoordelijkheid binnen het kabinet om te zorgen dat het veilig gebeurd. De helft van de ouders wil hun puber laten vaccineren. Sowieso zou wie wil in juli geprikt moeten kunnen worden, zodat ze eind augustus volledig gevaccineerd zijn. Door niet in de spier, maar in de huid te spuiten, is vijf keer zo weinig vaccin nodig.

Voor het kiezen van het Janssen-vaccin wordt gehamerd op informed consent. Waarom geldt datzelfde ethische principe niet voor alle gezondheidsrisico's? Waarom is het kabinet niet transparant over welke risico's hun heropening oplevert? Alles kan, maar tegen welke prijs? Terwijl wij de mondkapjes afdoen, zet Israël ze alweer op.

Hugo viert feest, hij lijkt wel een muzikant op de Titanic.