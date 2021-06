Het is momenteel heel erg druk bij het nummer 0800-1295, dat u kunt bellen als u liever het Janssen-vaccin krijgt dan Pfizer of Moderna omdat u zelf studie heeft gedaan naar de effecten van mRNA maar één prikkie wilt om meteen lekker op verkansie te kunnen. Dat komt omdat er allemaal mensen tegelijk het nummer 0800-1295 aan het bellen zijn, waardoor het nummer 0800-1295 nu moeilijk te bereiken is, waardoor mensen opnieuw 0800-1295 gaan bellen, waardoor 0800-1295 nog moeilijker te bereiken is. Je zou bijna gaan geloven iemand als Hugo de Jonge de baas is over dit systeem, maar Hugo de Jonge is gelukkig 159 dagen geleden afgetreden. Er zijn ongeveer 200.000 Janssen-vaccins beschikbaar via het nummer 0800-1295, dat u dus niet allemaal tegelijk moet bellen. 0800-1295, dus maar NU. EVEN. NIET.

DOE DIT NIET!

Neem op dan!