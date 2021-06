Die spelletjes van Rutte en zijn stockholmsyndroom-achterban ben ik ondertussen meer als moe.

Wilders had helemaal gelijk, en ging niet ver genoeg.

Ik heb het in het afgelopen decennia al meerdere keren hier gedaan, en zal het niet opnieuw doen. Maar als je alle punten van de PVV langsloopt dan is het een overwegend rechts partij met ook een aantal linkse standpunten. Maar toch echt overwegend rechts.

Dan wat betreft betrouwbaarheid in samenwerking. Het was de VVD en het CDA die terug kwamen op hun eerder gemaakte afspraken. Leuke spin van Rutte, maar HIJ was degene die zich terug trok uit de afspraken, dus als iemand onbetrouwbaar is, is hij het. Niet dat het nog een geheim is dat Rutte onbetrouwbaar is.

Daarbij klopt het 100% wat Wilders zegt, als de VVD met partijen als de PVV samen werken krijgen ze veel meer, misschien wel alles, wat in hun programma staat gerealiseerd. Door die partijen uit te sluiten kan dat niet.

Vervolgens komt hij er bij zijn stockholmsyndroom-achterban mee weg dat je nou eenmaal compromissen moet maken. Onzin, het is in deze een keuze. En als we het dan over links en rechts hebben. Deze keuze die de Rutte/ de VVD maakt resulteert erin dat hoewel het programma wel enigszins rechts is, het beleid meer naar links leunt.

Dat maakt de VVD in de praktijk dus een linksere partij dan de PVV. Rutte 1 was dan ook het enige kabinet met fatsoenlijk beleid.

Dan wat betreft het uitsluiten van de PVV vanwege het Islam-standpunt. Ze sluiten FvD ook uit en laten we niet vergeten dat Rutte zelf veroordeeld is voor het aanzetten tot discriminatie. En het standpunt van Wilders over de Islam, is bij lange na niet zo extreem als de gedachte van GroenLinks, iedereen met rechts bloed zal dat kunnen beamen.

Die uitsluiting is dus puur en alleen zodat hij het linkse beleid kan uitvoeren onder het mom van "compromissen". De vraag is, waarom is Rutte ooit bij de VVD gegaan? IS hij nooit rechts geweest of wordt hij gechanteerd, is hij omgekocht? Rutte is de grootste bedreiging voor rechts doordat hij rechtse stemmers weet te pakken en links beleid uitvoert.