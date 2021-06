Nou jongens wat een pot was dat hè. Die ene rechsbuiten kwam er maar niet tussen, ondanks zijn harde werk en zijn niet aflatende inspanningen. Het middenveld zat dan ook muurvast op slot en er werd op de gekste momenten gefloten voor overtredingen waar dan die rechtsbuiten steeds de schuld van kreeg, terwijl hij niks misdaan had. Niet zelden speelde zijn eigen team onder één hoedje met het andere team. En maar buffelen die vent, bijna tegen beter weten in. Echt de hele wedstrijd lang ging dat zo en de commentatoren hadden het ook niet eens in de gaten, die waren te druk met mopperen op de manier van spelen van de rechtsbuiten. Dat zou niet genoeg teamgevoel hebben. En hij trok de verkeerde fans naar het stadion, bovendien. Toen hij uiteindelijk van het veld afgestuurd werd nadat hij geblesseerd geraakt was door talloze schwalbes van andere spelers, konden ze hun geveinsde objectiviteit helemaal niet meer verbergen en stonden ze nog net niet op de bankjes. In hun juichcape. Het werd nog maller toen de trainer en de directeur via de liveverbinding van de VAR over de medische status van hun eigen rechtsbuiten begonnen. In de kleedkamer maakte de rechtsbuiten ondertussen bekend dat ie voortaan als libero verder wil. Enfin. Hoe deed Oranje het verder?

Bier reageert anders dan Cola

Boer reageert anders dan Cola

Mais reageert anders dan ... wacht, wat?

Hans reageert anders dan Anders