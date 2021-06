In het Jeugdjournaal gaat het over non-binaire mensen. Het wordt niet eens uitgelegd. Hoe meer kinderen ingewreven wordt dat ze in een verkeerd lichaam geboren kunnen zijn, hoe meer we kinderen in de war brengen en hoe meer problemen er worden gecreëerd. Simpel.

Over een tig aantal jaren zal wel duidelijk worden dat het opsplitsen van aangeboren geslachtsdelen en gedrag, een gigantisch grote fout is geweest. En waar Mengele van had kunnen smullen.