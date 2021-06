"Wat was Nederland verrukkelijk"

Dat klopt inderdaad. Nederland was geen paradijs, maar je zou kunnen zeggen dat Nederland vanaf het einde van de zg Wederopbouw - laten we voor het gemak zeggen 1965 - tot ca 1980 een soort van tweede Gouden Eeuw beleefde, hoewel het dus maar hooguit twee decennia duurde.

Vanaf 1963 begon de welvaart aanzienlijk te stijgen (niet in de laatste plaats door de ontdekking in 1958 van een gigantische hoeveelheid aardgas bij Slochteren): de 'gewone' mensen konden zich een autootje permitteren, en kregen allemaal tv, begonnen langzaam maar zeker in hun vakanties naar het buitenland te gaan, etc. De invloed van 'de kerk' op het dagelijkse leven van mensen werd steeds meer teruggedrongen, en de uitvinding van 'de pil' zorgde ervoor dat ongewenste zwangerschappen en 'moetjes' drastisch afnamen, en vrouwen en meisjes zelfstandiger werden.

Ongeveer terzelfdertijd - zeg vanaf 1965 - sloot de overheid wervingscontracten met Turkije Marokko om ongeschoolde, laagbetaalde gastarbeiders hierheen te halen. Dat ging goed zolang die gastarbeiders hier 'tijdelijk' in pensions zaten, werk hadden, en hun gezinnen in het thuisland bleven. Vanaf de tweede helft jaren 70, toen vele bedrijven failliet gingen of moesten 'reorganiseren' en de gastarbeiders er als eerste uitvlogen, ging het mis. Ipv ze terug te sturen naar hun 'eige' landen - ze waren hier immers 'tijdelijk' te gast om te werken - kregen ze uitkeringen en mochten hun gezinnen invliegen. Waarna vanaf ca 1980 de grote ketenmigratie en massa-immigratie uit allerlei derdewereldlanden op stoom kwam, met de - niet heel prettige - gevolgen waarvan we in toenemende mate moeten 'dealen'.