Ons van GS is altijd al mordicus tegen schreeuwerige clickbaitkoppen geweest. Clickbaitkoppen = pulp en daarvan gaan jongeren alleen maar de verkeerde boeken lezen. Sowieso, clickbait is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. En seksistisch. En extreemrechts. En stom. En ze blinken niet uit in nuance. En daar houden wij helemaal niet van want wij stemmen D66. Maar: wat u niet wist is dat clickbaitkoppen "vooral onsympathieke discussies uitlokken". ONSYMPATHIEKE DISCUSSIES! Neeeeeee! Dat moeten '''we''' toch niet willen? Discussie is leuk, maar onsympathiek discussiëren is gewoon bashen. Daarvoor is de vrijheid van meningsuiting niet bedoeld. Joehoe, verantwoordelijkheid mensen! Maak van je hart geen rape culture. Wat nu te doen om deze maatschappelijke binding ondermijnende onsympathieke antinuance voorgoed een halt toe te roepen? Nou gewoon, meer geld geven aan journalisten. Dat kan met subsidie, zou verreweg het beste zijn, maar het kan ook door onophoudelijk te blijven Sywerten over De Gemene Kapitalistische Uitgeverij Die Winst Maakt Met Journalistiek. Als die uitgeverij gewoon maar eens even, hoepla, fuck you zomaar zijn winst halveert door winst gratis weg te geven aan journalisten is ook die ongenuanceerde clickbait niet meer nodig en verdwijnt agressie en geweld tegen het tuig van de riche l journalisten als sneeuw voor de zon. Dan kan Marcel Gelauff weer NOS-stickers op zijn bussies plakken en zijn we voorgoed af van dat instant huiliehuiliegedram door geriatrisch jounalisten in radiomediaforums. Winwin luitjes! KLABAM! HATSJIEKIDEE! Leestip voor de jeugd vandaag: Ronald Giphart en Jan Wolkers. Daarna genuanceerd studentes neuken. Met toestemming.