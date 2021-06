Hier een teaser uit de -Onverbiddelijke Bestseller- van King of the Kiloknaller:.

(dirty as life)

"

Haar voetenzolen waren zwart geworden van de straat, alleen haar voetholtes waren nog schoon. Haar rok raakte Elan in zijn gezicht.'Ja,' dacht Elan,'Ik ben nu duidelijk een rokkenjager geworden, maar wie is hier de jager eigenlijk?'

Toen ze boven waren, plofte Agnetha op een grote zitbank, en Elan ging in de andere hoek zitten van de sofa, en keek haar aan met een Wat Nu blik.

Annie pakte van de salontafel een bandenplakdoosje van blik.

Elan maakte een grapje en zei:'We gaan toch geen lijm snuiven, hè?'

'Neehee,' zei Annie,' maar wel dit, of houd je daar niet van?', en ze opende het bandenplakdoosje.

Daarin zaten diverse rokers parafernalia, zoals een aansteker, extra lange vloeitjes, een zakje Northern Light marihuana, en een brokje wat leek op een platgedrukt konijnenkeuteltje: het rook sterk zoetig en kruidig.

Het was hasjies, en zij zei:

'Kan je een joint draaien? Of moet ik het doen?'

Elan had het nog nooit gedaan, maar hij liet dat niet blijken, en ging heel professioneel een joint bouwen, met tabak van zichzelf.

Hij plakte vloeitjes aan elkaar, verkruimelde het hele blokje hasjiesj over de tabak.

'Nee, niet zoveel,' schrok Annie.'Nou ja, laat maar.'

Elan maakte een mooie tuut van een jonko en overhandigde die koeltjes maar trots op zijn werk aan Agnetha, die er direct de vlam inzette.

Daarna kreeg hij na één trek de joint terug, en hij nam een diepe teug.

Vrijwel direct voelde hij de werking: van het topje van zijn kruin tot aan het puntje van zijn tenen, overviel hem een weldadig loom gevoel, en hij ontspande eindelijk de nerveuze veer, die in hem was.

Agnetha zette een cassettebandje met een album van Neil Young op, het was een verzamelalbum uit de jaren 70, met langgerekte gitaarsolo's, en de hoge falsetto stem van de Canadese hippie werkte prima samen met de hasjiesj.

Elan legde zijn arm om Agnetha heen, en begon haar te kussen.

Haar mond proefde naar rook en weed, en was vochtig en opwindend, na alle geflirt van de hele avond.

Elan begon haar namaak cashmier trui uit te treken.

Zij werkte gedwee mee, in het semi donker van de kamer knetterde de nylon trui als een elektrische storm. Haar blonde haar verwilderd als een gekke heks.

Ze had geen beha en haar grote borsten waren nog groter dan hij dacht.

Ze had grote roze areola's, wat betekende dat ze nog geen kinderen had gehad.

Elan sabbelde er wat aan, zij vond het prima, ondertussen nam ze gestaag een trek van haar joint.

Elan wou nu met haar naar bed, en zij had alle stoplichten op groen gezet.

Maar: toen zij ze:

'Ik kan niet, ik ben ongesteld.'

'Oh!'

'Oh?'

'Oh...'

Elan's gemoedsgesteldheid ging razendsnel door de 3 fases van rouwverwerking: shock, ongeloof en berusting.

'Ja, dan gaat het niet,' wist hij er nog uit te brengen.

Dus hij zakte weer terug in zijn hoekje van de sofa, en ze keken elkaar aan, en trokken gekke bekken als troost, terwijl ze luisteren naar Neil Young:'Hello Cowgirl In The Sand'

En terwijl ze de ene joint na de andere rookten.

Annie zakte weg in een comateuze slaap.

Elan was nog klaarwakker.

Hij stond op en liet zijn broek zakken en begon rechtopstaand in de kamer naast de half slapende Annie te masturberen.

Hij probeerde te focussen op het plekje waar haar borsten overgaan in haar oksel, hij probeerde zich haar helemaal naakt voor te stellen, maar het lukte niet om een climax te bereiken.

Het was trekken aan een dood paard, bij wijze van spreken.

Elan dacht dat JUIST op zo'n moment God een virtuele foto maakte van de situatie om als bewijsmateriaal te dienen in het verhoorkamertje in de hemel. Als verdediging zou Elan dan zeggen:'Ja, maar ik ben ook maar een mens. Het menselijk tekort en zo en zwarte gaten en zo of dat niks is.'

Zo nu en dan, ongeveer eens in de twee eeuwen, kwam God zelf naar beneden van zijn troon, om enige huishoudelijke mededelingen te doen.

'Oké, Heilige Luitjes, jullie Gezegende Bofkonten,' begon Hij Zijn toespraak dan altijd.

Voor de heren engelen: We hebben de internetsnelheid verhoogd, en ook het zenderaanbod is nu uitgebreid met diverse series zoals: Miami Vice, All In The Family, Mystery Island, Baywatch,The Knight Rider, en De Man Van 6 Miljoen! Ook alle voetbalwedstrijden van de Eredivisie seizoenen 1952 tot seizoen 2036 zijn op veler verzoek toegevoegd aan het pakket.

Voor degenen die willen intekenen voor de excursie naar de hel: U kunt uw namen inleveren bij Me Zus, die op de afdeling klantenservice werkt. U hoeft geen lunchpakket mee te nemen, want in de hel is uiteraard een McDonald's, en we hebben al een lange tafel gereserveerd, vlak bij de ballenbak met krijsende kinderen. Vergeet niet de gratis flesjes wijwater mee te nemen; voordat u het weet, blijven de zonden aan u plakken.' En weg was Hij in Zijn witte togus.

Ja, Elan had een rijke fantasie, dat mag gezegd worden.

'Wat ben je allemaal aan het doen jongen,' zei ze met een langzame, ietwat schorre stem.

Hij schrok er een beetje van, ze had gewoon alles in de gaten al die tijd.

Van de weeromstuit kreeg zijn erectie een nieuwe impuls.

Maar dat ze hem'jongen' noemde gaf een soort dubbel gevoel.

Hij was nu bijna op het point of no return gekomen vlak voor het klaarkomen, toen de snurkende vrouw een keiharde langgerekte scheet liet ontsnappen uit haar anus.

Dat was het. Houston, we have a problem.

Zijn erectie maakte een crashlanding en er waren zero overlevenden.

'Alles kan ik verdragen,

het verdorren van bonen,

stervende bloemen, het hoekje aardappelen,

Maar de scheet van een dronken vrouw in september,

net geplant, slap nog,

in vochtige bedjes, nee.'

Elan was klaar hier. Hij wou weg.

Buiten begon het zogenaamde krieken van de dag, wat niet anders wil zeggen dat het weer licht wordt. De vogels gingen met ontzettend veel energie en kabaal tekeer. Hij trok zijn cowboyboots aan.

Hij zette de AKAI cassettedeck op pauze, midden in een langgerekte harmonicasolo van Ome Neil.

Hij zei tegen de half slapende vrouw: 'Ik moet naar huis, oké, het is al ochtend, ik zie je nog.'

Hij dekte Agnetha toe met een plaid die op een stoel hing, in een vlaag van een soort tederheid. Ze was nog steeds halfnaakt. Uit haar mond liep een beetje speeksel.

Hij aarzelde om haar gezicht aan te raken om het weg te vegen, het stond haar eigenlijk wel lief, het was bijna een soort vriendschappelijk gevoel wat hij nu tussen hen voelde.

Toen hij buiten was en de deur achter zich trok zag hij de zon als een rode bol opkomen.'Morgenrood, iedereen dood,' dacht hij automatisch.

Hij liep naar de tramhalte van lijn 14. Zijn voeten deden pijn van de blaren door de lange mars door nachtelijk Amsterdam gisteren.

Hij hoorde in zijn hoofd constant de muziek van Neil Young. Letterlijk alsof er een cassettebandje van binnen in zijn hoofd aan het spelen was op repeat, met alle solo's en nuances, noot voor noot.

De menselijke geest is een raar fenomeen, vooral onder invloed van stimulantia.

'Hello, cowgirl in the sand

... Is this place at your command?

... Can I stay here for a while?

... Can I see your sweet, sweet smile?

... It's the woman in you that makes you want to play this game'.

Hij had een enorme honger. Maar hij voelde dat hij leefde tot in elke vezel van zijn lijf, en dat was een goed ding.