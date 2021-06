Seabert is een stoute jongen. Gaf Volkert een pipa op 6-5-2002. Knipte de remmen door van van Traa oktober 1997. Liet het filmrolletje verdwijnen uit Srebenica. Hij was het overigens die zei don't shoot the pianoplayer niet Overste Karremans. Bombardeerde de kat van Aad Kosto uit zijn woning in november 1991. www.anderetijden.nl/thumbs/i/3000/mod... En last but not least stookte een fikkie in Kedichem in maart 1986. Oh hij was er ook bij samen met Halve Zoolstra in de datsja, maar dat is klein bier.



Nee deze schobbejak had al lang opgepakt en in het cachot moeten worden gegooid.