: An sich sta ik daar hetzelfde in voor wat betreft 'strafbaarheid'. Vind het sowieso een vreemd veld 'strafbaar zijn omwille van woordgebruik', maar goed, wellicht is daar nog een marge op grond van belediging of zoiets.

Wat ik wel vervelend denk te vinden, is dan als ik me bedenk hoe fantastisch 'gezellig' gesprekken tegenwoordig moeten zijn, als je er volledig in mee gaat en dan met name, als er veel ter plekke 'gecorrigeerd' wordt.

Hoe doet men dat tegenwoordig?

- Hoi, hoe gaat het met je?

Ze!

- eh, ok, ze!

Ja wel goed, we zijn net terug van vaccinatie.

- Oh, wist niet dat jullie daarnaar toe waren, ik heb er twijfels over, hoe beviel het iedereen?

Ik was alleen, wappie!

- Oh, sorry, nee, ik ben geen wappie, ik heb slechts twijfels.

Ok, nazi!

- ho ho, mijn opa zat nog in het verzet destijds!

White privilege.

D'r valt dadelijk toch geen gesprek meer te voeren met dit soort gedoe?