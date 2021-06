Elke dag wordt het weer een stukje gekker in dit land. Let op mijn woorden, over 20 jaar wonen we allemaal in leefcellen a 25 m2 p.p. met vermaak en entertainment via intercatieve muren, plafond en vloer. Ergo, als we een kinderboerij willen zien, pardon, willen ervaren/beleven, spreken we dat in en vadertje staat projecteert dat dan a raison van 5 euro per tijdseenheid om ons heen en zo bevinden we ons -zolang we het kunnen betalen - in een virtuele kinderboerderij. Etc. etc...

Huisdieren afschaffen. Zo creer je dus autistjes, kinderen die niet lief leren hebben, die niet even kunnen uithuilen bij de blaffer als pa of ma boos is, geen verantwoordelijkheidsbesef door dat beest 3x per dag uit te laten, zwak immuunsysteem want geen weerstand, rekening houden met de onberekenbaarheid van dieren, dus abstract en preventief voor anderen te leren denken etc. etc.

Ik heb een beter, die dierengekkies verbieden. Extreem schadelijk voor de maatschappij, dat tuig.