In navolging van de belanghebbende kwestie 'is Mark Rutte wel Mark Rutte' is compleet apenland Nederland weer eens helemaal over de kook wegens een andere heikele zaak: welk vaccin Willem-Alexander heeft gekregen. Door die bangmakerij dat wereldwijd tien vrouwen onder de zestig lijden aan sad trombone heeft iedereen ineens een mening over uitermate complexe producten als vaccins. En dan nóg. Alsof je aan de toog gaat staan navragen welke eikel koude Warsteiner en wie precies de koude Heineken heeft besteld. Willem-Alexander komt uit 1967 en zou dus eigenlijk Janssen gekregen moeten hebben, ware het niet dat hij het had over een eerste prik en bij Janssen heb je überhaupt maar één prik nodig, betrapt mannetje Alexander, met je voordringeritus en je weigering van het zwervervaccin, vroeg je soms om het vaccin dat iedereen wel wil, Pfizer, en deed je dat soms met je schuilnaam W.A. van Buren, of kreeg je Moderna of zelfs AstraZeneca nou nou laten we oppassen dat we je niet verliezen aan sad trombone, en als je niet Janssen kreeg maar wel Pfizer waarom krijgt hij dan niet Janssen en wel Pfizer en waarom krijgen wij dat dan niet, want wij moeten allemaal AstraZeneca en wij willen ook wel Pfizer. Of...