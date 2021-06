Dit soort dingen moet je dieper bekijken. In het pre-import tijdperk waren de mensen in Nederland ook allemaal verschillend, maar fundamenteel gezien waren we allemaal hetzelfde. We waren het erover eens wat goed en slecht is en wat acceptabel en onacceptabel is.

Daarom zie je dat sommige migrantengroepen moeiteloos meekomen in de maatschappij. Ook al zijn ze anders, fundamenteel gezien zijn ze hetzelfde als wij. Die vinden het ook achterlijk om in een zwarte komo vuilniszak rond te lopen. Die vinden het ook onacceptabel dat je als een hond naar vrouwen gaat sissen en blaffen. En die vinden het ook raar dat je klasgenoten bedreigt, omdat ze ham op hun brood eten. Bij deze migrantengroepen zul je geen achterlijke uitspattingen zien.

Maar dan komen we bij Moslims. Die zijn gewoon fundamenteel anders dan wij. Hun besef van wat goed en slecht is, is compleet anders. Meisjes mogen niet op schoolreis, want muh cultuur. Vrouwen waggelen in een boerka, want muh religie. Kinderen spreken geen Nederlands, want muh eigen taal is belangrijker. Tattas steek je gewoon neer, want muh eer is aangetast.

Kijk, als die mensen zich willen aanpassen, dan is er geen probleem. Maar zelfs dat vertikken ze. En achterlijke gewoontes die fundamenteel anders zijn dan waar onze maastschappij op gebouwd is moet je niet willen accepteren.

En ondertussen blijven ze zich maar afvragen hoe het komt dat we een parallelle samenleving hebben.