Heerlijk hoe Elon 'Marsinvader' Musk zijn grootste plannen altijd tussen neus en lippen door op Twitter gooit. Tussen de memes en crypto's bevestigt hij plots dat de eerste raketten al volgend jaar vanaf zijn eigen lanceerbasis in zee vertrekken. Mensen die het SpaceX-verhaal nauwgezet volgen lazen al over "spaceport" Deimos, maar het is fijn dat we er nu ook beeld bij hebben. SpaceX kocht afgelopen juli twee halfafzinkbare boorplatformen en bouwt ze om naar drijvende lanceerinstallaties die met de namen Deimos en Phobos zijn vernoemd naar de manen van Mars. SpaceX kan deze supersized vlotten overal te wereld neerleggen en de raketten vliegen zelf vanuit de lanceerbasis op het vaste land naar de drijvende tussenstop. De platformen vormen dan niet alleen het startpunt voor toekomstige reizen naar de maan of mars, maar kunnen eventueel ook dienen voor supersnelle vluchten tussen twee plekken op aarde; een plan dat SpaceX in 2017 al opperde. Destijds werd dat weggezet als toekomstmuziek, maar grootdenker Musk is bloedserieus en als iemand de reistijd tussen Tokio en New York kan terugbrengen tot een uurtje is het deze absolute eindbaas wel. To the moon!

Meer belangrijke ruimtevaartfeiten

Deimos in aanbouw