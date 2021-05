En wat is die man eigenlijk nog slap aan het lullen over die 1,5 meter. Ik zie al maanden werkelijk niemand zich aan die 1,5 meter houden. Al is het maar omdat het in de praktijk niet haalbaar is. Als je in een winkel langs elkaar moet haal die je 1,5 meter niet. Zijn straten in de binnenstad druk dan haal je die 1,5 meter niet.

Mensen proberen wat afstand te houden, maar 1,5 meter zie je nergens.

Stop dan ook met het gebruik van die 1,5 meter. Spreek over “probeer wat afstand van elkaar te houden waar het kan”. Niet dat ook dat nog echt nodig is, de risicogroepen zijn begin juni allemaal gevaccineerd (belachelijk laat). Daarbij is het zomer waarmee de besmettingen sowieso aflopen, en beetje bij beetje wordt de rest ook gevaccineerd. Daarmee kan echt alles weer gewoon terug naar normaal.

Die paar mensen die dan nog besmet raken (vaak ook nog in een mildere vorm) verhogen de kudde immuniteit alleen maar. Dus hup, vanaf 15 juni weer 100% terug naar normaal. En dat is al 1,5 maand later dan nodig was geweest als we niet via die belachelijke EU waren gaan vaccineren.

Maar zoals bekent vinden politici het erg moeilijk vrijheden terug te geven.