Volgens The Lancet is er nogal een verschil tussen relative risk reduction (RRR) en absolute risk reduction (ARR):

Ranking by reported efficacy gives relative risk reductions of 95% for the Pfizer–BioNTech, 94% for the Moderna–NIH, 90% for the Gamaleya, 67% for the J&J, and 67% for the AstraZeneca–Oxford vaccines.

ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the AstraZeneca–Oxford, 1·2% for the Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% for the Pfizer–BioNTech vaccines.

Wat ik me afvraag omdat de trial nog loopt:

Worden er aan het publiek ook placebo's verstrekt?