Ja, ondanks dat gratis GGD-testen ook vaak binnen 48 uur, en met een beetje geluk zelfs binnen 24 uur uw resultaat mailen, gelden die testen dus niet als reiscertificaat. Dat is verboden omdat de GGD hun capaciteiten moet reserveren om binnenlandse verspreiding tegen te gaan, en niet ingezet mag worden om reizigers te accomoderen. Commerciële jongens springen dus al een tijdje in dat gat, en die jongens worden steeds commerciëler. Niet alleen omdat de prijzen onderling zo uiteen lopen, maar vooral omdat de medische achtergrond van de aanbieders steeds verder te zoeken is.

"Uit een rondgang blijkt dat we een vakantie-teststaafje in onze neuzen kunnen laten duwen door kantoren die worden geleid door een bonte verzameling aan vuurwerkhandelaren, poffertjesbakkers, glaszetters en horecamannen. Zelfs een Albanese wasserette met hoofdkantoor in Dubai is in het gat gesprongen," schrijft de Tele. Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie bij het UMCG: "„(...) Ik heb grote bedenkingen of alle commerciële clubs de regels wel volgen. Iedereen kan zo’n bedrijf beginnen. De ene draagt een cowboyhoed en de ander een indianenveer. (...) Er moet een arts eindverantwoordelijk zijn, maar wie garandeert dat die arts daadwerkelijk betrokken is bij het dagelijkse proces?”"

En dan wordt er door die bedrijfjes ook nog vaak gebruik gemaakt van het poolen van testen. Hierbij worden samples van tien verschillende mensen door elkaar gemengd en dat mengsel wordt vervolgens getest. Pas als dat een positieve uitslag geeft, worden de tien samples individueel getest om de schuldige te vinden. Dat is goor, maar ook winstgevend en bovendien niet verboden, zelfs GGD's deden het wel eens. Echter, "Ondertussen neem je wel risico’s, omdat de sample sterk verdund wordt, en het detecteren van het virus daarmee dus moeilijker is", aldus een directeur van een gerenommeerd testbedrijf die anoniem wil blijven en zich hier zonder enig eigenbelang om de volksgezondheid bekommert.

Over de hele linie een vreemde discussie natuurlijk, want PCR-testen zijn al gratis. Je hoeft alleen maar een uitslag-pdf'je van een makker te vragen, je paspoortnummer, NAW, en testdatum te fotoshoppen en je bent er. Echt HELEMAAL NIEMAND aan welke grens dan ook die met een Albanese wasserette gaat bellen of Jelle Geuzens daar op die en die tijd inderdaad negatief testte.