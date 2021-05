Maar wist u dat hij ook journalist is en columns in de Telegraaf schrijft? Niet zelden zijn dat best wel goede columns. Zoals zijn T-column van heute, waarin wordt bevestigd wat enige tijd geleden al werd beweerd over Thierry Baudet en FvD maar vervolgens glashard werd ontkend door Baudet ('''wijnproeverij''', gewoon glaasje wijn gedronken met elkaar'). Namelijk dat Baudet en zijn FvD-acolieten zich in de Kamergebouwen en op de FvD-fractiekamer zo kansloos, kinderachtig, asociaal, zielig, Tokkie/Flodder en totaal maar dan ook echt totaal van de pot gerukt gedragen dat personeel van die Kamergebouwen de FvD he-le-maal strontzat is. Zó erg zat dat het personeel, zoals eerder beweerd, over de FvD heeft geklaagd bij het presidium.

En dan klaagt men niet alleen over het potentieel gevaarlijke anti-mondkapjes en anti-afstand-houd-wappie-gedrag. Maar ook over roken waar je niet mag roken, over smerige puinhopen in de fractiekamer, over onbeschoft gedrag tegenover medewerkers.

Het is niet alleen slecht, maar ook fucking dom om Kamerpersoneel tegen je in het harnas te jagen. Mensen die tegen laag loon jouw werk faciliteren tot vijand maken, hoe slim is dat? De bodes, securitymensen, de griffiers, de schoonmaker, ze zijn allemaal smeerolie van het Kamerwerk. Het gaat om 1001 kleine dingen waarmee die lui alles draaiende houden: pasje vergeten? Loop maar door joh, we kennen je. Even snel iets gedaan krijgen? Geen probleem, doen we buiten de regels om. Een keer wat te laat indienen? Deze mensen weten wat coulance is. Maar die coulance kun je shaken als je ze tegen je in het harnas jaagt, waardoor het Kamerleven heel stroef gaat lopen.

Maargoed, Baudet 'werkt' sowieso niet want die is alleen bezig met ophef genereren. FvD zal worden uitgekotst als paria, of zal niet zijn. Besef: minachtig hebben voor personeel, dat zegt veel zo niet alles over mensen. Enjoy the ride!