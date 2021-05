Dus Dave Boeldrink pleurt al zijn zooi van die 'escape the ordinary'-troep van Richmond op straat. Iedereen helemaal over de kook natuurlijk, want in Amsterdam heeft iedereen ladingen zand in de milieupoes. Paar van die doosjes van die arme jongen, laat 'm toch. MAAR DAN! Zegt-ie: "In Amsterdam leg je op donderdagavond je vuilnis op straat." De onderzoeksredactie van GeenStijl dat helemaal uitzoeken. Bellen met allemaal afdelingen. Overleggen met managers. Een beurs aanvragen voor het onderzoek. Subsidie lospeuteren. U kent het allemaal wel. Blijkt de stelling...

ONWAAR