Vorige week was Nederland nog de Europa-brede dwarsligger omtrent gratis PCR-tests voor reizigers omdat "commerciële aanbieders" hierdoor in de problemen zouden komen. Maar sinds gisternamiddag stemde een ruime Kamermeerderheid voor gratis PCR-testen voor mensen die (nog?) niet gevaccineerd zijn. Het """kabinet""" moet nu binnen twee weken met een reactie komen, maar heeft er duidelijk geen zin in.

"Demissionair minister De Jonge heeft al gezegd dat hij het niet echt terecht vindt om alle belastingbetalers, ook die niet (buiten Nederland) op vakantie kunnen, aan de vakantiekosten van anderen mee te laten betalen. Ook premier Rutte sprak gisteravond in het Kamerdebat over het 'profijtbeginsel', het principe dat als iemand ergens van profiteert, die dan ook de kosten daarvan draagt." We durven nog altijd hardop maar wel fluisterend te vermoeden dat dit gewoon is omdat ze een maximale vaccinatiegraad willen en twijfelaars/weigeraars het vooral niet te makkelijk willen maken. En dan zeggen ze zelfs nog iets langs die lijn ook. "Daarnaast houdt het kabinet er rekening mee dat er nu wordt gesproken over een probleem dat in juli al niet meer bestaat. Dan zou iedereen die dat wil gevaccineerd kunnen zijn, zodat die vakantietests niet meer nodig zijn." Ja ja, iedereen die dat """wil""".

Maar wat is het probleem nou eigenlijk? PCR-tests zijn al gratis. Je kunt ze namelijk met het grootste gemak fotoshoppen en er is geen Spaans-Frans-Griekse grenswacht of incheckbalie-dame die een Nederlands privébedrijfje op gaat bellen of meneer/mevrouw met paspoortnummer XYZ en afspraaknummer 123 op genoemde datum inderdaad negatief testte. Die 'controle' bestaat uit een vluchtige blik en heel misschien checken ze of het paspoortnummer op de test overeenkomt met die in uw hand, en daar blijft het bij. Hebben we niet uit de krant. Dat is past slecht voor commerciële aanbieders!

Erg leuk, maar ook erg duur