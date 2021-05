De Belgische viroloog Marc Van Ranst zit ondergedoken wegens de bedreiging van een loodvaccinatie omdat hij... nou, omdat hij zijn werk doet. En dan komt de Kneus des Vaderlands Willem Engel dansen op de schuilkelder van Van Ranst met goor Twitterverkeer dat de viroloog de ellende 'zelf heeft gecreëerd'. Willem Engel is niet alleen een staatsgevaarlijke demagoog, hij is ook nog eens een ontzettend gore gast. Een gore nare gast, die het best oneens mag zijn met Van Ranst en dat als leidloser van een steeds kleiner wordende polonaise van totale idioten vooral richting de intellectuele achterhoede van zijn benepen bubbel moet bazuinen, die met het recht lullen van de moordjacht van een doorgedraaide extremist echter alle perken te buiten gaat. De reactie is echter uitstekend: "Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam (...) Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen." Het wordt tijd dat Willem Engel een keertje preventief danslesjes gaat geven in een PI.

Jurgen Conings is de naam