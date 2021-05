n Nederland is vakantiegeld (wettelijk gezien: vakantiebijslag, niet te verwarren met het loon dat wordt doorbetaald tijdens de vakantieperiode[1]) over het algemeen vastgesteld op 8% van het bruto loon, meestal uitgekeerd eind mei, en opgebouwd over de periode 1 juni tot en met 31 mei. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het reeds opgespaarde gedeelte over de afgelopen periode (sinds 1 juni) direct uitbetaald.

Uitzendkrachten kunnen op elk moment opgespaard vakantiegeld uit laten betalen. Uitzendkrachten konden ook kiezen voor een verhoging van 8% op hun loon dat direct uitgekeerd werd elke maand, maar of dit nog steeds mag is onduidelijk in verband met Europese wetgeving.

Als iemand een uitkering ontvangt, dan krijgt diegene ook vakantiegeld. Bij uitkeringen uit werknemersverzekeringen is het percentage 8% van de bruto uitkering en bij sociale bijstand 5% van de bruto uitkering [2].

De minimale vakantiebijslag is vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, die in 1969 werd aangenomen. Vanaf 1969 was de minimumvakantiebijslag gelijk aan 6% van het bruto jaarloon, vanaf 1 juni 1974 gelijk aan 7%, vanaf 1 juni 1980 gelijk aan 7½%, en vanaf 1 juni 1988 gelijk aan 8%. Overigens was al vanaf eind jaren '70 de vakantiebijslag in de meeste bedrijfstakken 8%.[3]

Bij betaald verlof (binnen een vast dienstverband) wordt door de werkgever het loon doorbetaald; dit wordt geen vakantiegeld genoemd. Bij beëindiging van het dienstverband kunnen niet opgenomen vaka