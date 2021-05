Dit bericht, alsook het artikel hierboven over de 5,1 miljard die "kwijt" zijn bij het Ministerie van De Jonge, toont aan hoe enorm incompetent, onverschillig en ronduit corrupt onze regeringsvertegenwoordigers zijn. Het begint er al mee dat de besturing van het gebouw zo ingewikkeld is dat de verwarming pas na maanden aangepast kan worden. Wie heeft destijds bedacht dat dat een goed idee is? Thee voor € 75.000,00? Daar koop je een complete theeplantage voor. Mag natuurlijk niet, want: kolonisatie. En zijn de bijzettafeltjes in het gebouw soms van massief goud? Natuurlijk niet. Wat nog het ergste is, is dat er wel duizenden mensen in dit land naar de voedselbank moeten omdat ze anders honger mogen lijden, en dure medicijnen, zoals een middel tegen taaislijmziekte wat niet vergoed wordt vanwege te hoge kosten, onthouden worden aan patiënten die letterlijk en figuurlijk kunnen stikken. Maar als Rutte zegt dat we in een ontzettend gaaf land wonen, gelooft het gros van de domme meute dat nog steeds.