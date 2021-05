Al die commentaren over haar Nederlands, een complexe taal die erg lastige uitspraken heeft voor Latijns-taligen.

Typisch Nederlands ook om al die andere mensen de maat te nemen.

Als je kijkt hoe ons niveau Frans, Duits of Engels is.

‘But’ wat ‘bàt’ is in het Engels maar keihard met de ù wordt uitgesproken.

Maar erger nog.

Staat er een ‘o’ die ‘à’ moet zijn als ‘cover’ of ‘lover’ wat dan cuvverrr of luvverrr wordt????

Om niet te beginnen over de TH die f of d wordt…

En dat bij eenvoudige mensen maar ook ministers, chief executives.

En spreek je het wél vlekkeloos? Na hard je best doen en oefenen.

Dan vind men doorgaans dat je niet zo overdreven moet doen.

Het is de simpele volksaard die deze lift en azijnzijkerij inspireert.

Wij mogen in onze handen knijpen met een koningshuis, of zelfs met een staatshoofd-traditie, die dermate probleemloos is.

Het is een kroon op ons land, of zelfs een vlag op een modderschuit.

We zouden gek zijn om als een casino dit soepel lopende succes kapitaal ‘op rood’ te zetten door een experiment met een president te gaan doen.

Krijg je natuurlijk zo’n onelegante diversiteits nikszegger die bol staat van de volkse compromissen maar niemand buiten Nederland echt kent.

Want dát is een groot deel van de kracht van de Oranjes.

Zij onderhouden contacten over de hele wereld en dat tientallen jaren voordat zij staatshoofd worden.

Gepokt en gemazeld en al bekend met de people in high places, voordat een president aantreedt.

Dat is een zwaar onderschat voordeel.