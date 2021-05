In Nederland anno 2021 is een moordenaar doodslagpleger heute veroordeeld tot maarliefst 20 jaar cel. De 'doodslag'-pleger in kwestie zou weliswaar eerder 2000 jaar cel moeten krijgen voor afslachten van zijn vrouw plus ongeboren kind en het daarna in brand steken van de toko, maar hee, wij knijpen de handjes reeds samen met die 20 jaar cel. Want dat is ook wel eens een keer leuk, dat mensen die straf verdienen ook echt straf krijgen, toch? Hoe het kan dat er nu ineens zomaar iemand écht is gestraft weten wij ook niet, (waren de vrouwelijke rechters ziek?) en het zal ons helemaal niets verbazen als het straks allemaal weer in hoger beroep usw. wordt teruggefloten of anders wel door een of andere mensenrechtencommissie kapot wordt gemaakt omdat ‘gevangenen ook uitzicht moeten kunnen hebben op vrijheid’ (slachtoffers en nabestaanden daarentegen kunnen de schijt krijgen, zo werken 'mensenrechten' in de praktijk). Enfin: HOERA! Er is eindelijk iemand gestraft! En dat zonder ontoerekeningsvatbaarverklaring wegens 'psychoses', 'onder invloed verkerend van drugs' en overige advocatenstrategietjes. Zonder werkstraf, ambulante TBS, resocialiseringsmeldingsplicht, enkelband, voorwaardelijke celstraf of compleet sepot wegens te lang moeten wachten op rechtszaak. Midden in coronatijd, terwijl er tevens geen enkel parket is in Nederland dat niet op instorten staat door de hoge werkdruk. Een crimineel in NL die wordt gestraft: het is bijna een wonder. Bijna te mooi om waar te zijn. Onze gok is dan ook dat veroordeelde in kwestie binnenkort gewoon vrij rondloopt in de bossen van Den Dolder om te genieten van een therapeutisch opendeurenbeleid en na 12 jaar op onbegeleid resocialisatie mag in de socialeexperimenteermaatschappij der Nederland. Maar toch: 20 jaar = 20 jaar. Vandaag moet u maar weer even vertrouwen hebben in de rechtstaat, omdat het dus wel kán.