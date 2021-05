Als justitie taakstraffen wil, laat ze dan zelf iets opzetten waar ze die gestraften bij elkaar zetten. Nu mag non profit, vrijwilligerswerk dus, het opknappen. Typisch elitair justitie; geen idee van de mensen die bij zo’n organisatie aan de slag zijn vanuit vrijwilligerswerk of werkervaring plek.

Enige jaren geleden kende ik vanuit mij werk, GGZ, een patiënt: hele aardig vent, rustig, verantwoordelijk, wat subassertief. Helaas de pech psychotisch nogal kwetsbaar te zijn. Hij deed prima werk bij een grote kringloop en daar gaanderweg veel verantwoordelijkheid omdat het iemand is die zich inzet. Hij vertelde eens over hoe kut het is van die taakstraffen daar te krijgen. Aso volk dat daar komt om niets te doen,, de tijd uitzitten, zuigend en treiterend naar de mensen die daar gewoon voor zichzelf komen. Zetten er een nare wat bedreigende sfeer neer. Dat wordt niets aan gedaan oftewel goedwillende mensen mogen ook in dit geval de torenhoge idealenshit van deugmensen op zich nemen.

Het moet allemaal in de non profit, want vrijwilligers en dat kost weinig. Zelf een organisatie opzetten waar deze criminelen aan de slag moeten kost natuurlijk meer want je zal er personeel op moeten zetten.