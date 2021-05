Marco leefde niet meer voor Leontine. Ze hoefde niet te proberen. Om daar te blijven staan. En hem te domineren. Hij had te veel moeten verduren. Genoeg van al haar kuren. Dus het was tijd om haar weg te sturen, oh oh oh oh. Marco leefde niet meer voor Leontine! Voorbij waren alle nachten. Dat zij daar heel alleen. Op hem had zitten wachten! Hij had haar keihard voorgelogen. Besodemieterd en bedrogen. Dus droog te tranen in je oge.... klik. En toen stopte het nummer. Want na de brisante verhalen over een volle Maan, wandelingen met de hond en snoeihard werken met de secretaresse. Kwam Marco Borsato met een weeïg kudtnummer over spijt en kwebbelde hij de kranten vol met prietpraat als 'mijn hart is bezet'. En nu is Marco weer aan het daten met Leontine. En dat is prachtig. Want iedereen verdient een zevende kans.