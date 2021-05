Volgens mij is er onwil bij het Amsterdamse stadbestuur om die renovatie snel te doen, en/of met minimale overlast voor de automobilist. Ik denk dat ze graag wat autootje pesten.

Je zou het per tunnelbuis kunnen doen, en ik vermoed veel sneller dan 15 maanden. Nou zegt de gemeente op zijn site dat er altijd een ontsnappingsroute voor de aanpalende tramtunnel moet zijn, die wel door rijdt. Dat is wat eigenaardig, want die ontsnappingsroute gaat nu ook via de tunnel, waar nu ook auto's rijden. Maar als dat al een probleem is, dan zouden de trampassagiers ook kunnen overstappen op een bus, en met die bus door de tunnel gaan. Zo druk is die tram niet, de keren dat ik er mee ging. Als we mee gaan in veiligheidsargument, dan is de vraag wat handiger is, de autotunnel sluiten, of de tramtunnel. Volgens mij kun je dan beter de tramtunnel sluiten.

Neem daarbij ook even in overweging dan de automobilisten ongeveer 3x zoveel betalen als wat hun mobiliteit kost (door BPM, accijnzen, wegenbelasting, parkeertarieven enz), en de trampassagiers minder betalen dan wat hun mobiliteit kost. Moreel gezien hebben de automobilisten dan meer recht op een vlotte doorstroom dan trampassagiers.