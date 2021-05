Er wordt een Nederlandse voetballer uit de Eredivisie verdacht van matchfixing en wel door het opzettelijk pakken van een gele kaart. Reden: een makker had bij een of andere goksjinees € 3.000 ingezet op een gele kaart voor de speler en wonder boven wonder kreeg de betreffende speler inderdaad een plakkie kaas. In de voetbalkantines zoemt rond de naam van cultheld Tom 'rustaaaaahg' Beugelsdijk, houwdegen van Sparta Rotterdam, die in de wedstrijd tegen PSV een poging om de bal te spelen grandioos zag mislukken. In de bovenstaande video (via) de bewuste gele kaart. 'Sparta ontkent betrokkenheid Beugelsdijk bij gokschandaal' en nu hebben we de Poldermessi wel gekkere dingen zien doen, maar dit keer mag ú de VAR zijn. Zegt u het maar. Bewussie?

De tweet die alles zag - EN VAN WIE IS DIE LIKE????