De eeuwige mythe over het slecht bewapende en lamme Nederlandse leger.

We waren niet slecht bewapend. machine geweren en geschut waren up to date. Moreel was hoog en de Duitsers zagen hun plannen in duigen vallen dor het felle verzet bij de Grebbelinie.

Wat we echter niet hadden was een fatsoenlijke luchtmacht en die hadden de Duitsers wel. Dus mocht Nederland kiezen, elke grote stad in volledige puin,of overgeven.De Nederlandse militairen zijn gestopt omdat de bevolking als gijzelaar werd gebruikt,niet omdat ze overlopen werden zoals de Fransen